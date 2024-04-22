مسرور بارزاني:حرية الصحافة في كوردستان وصلت إلى مستوى دفع بعض الحاقدين على الإقليم لاستغلالها سلبياً

ـ الحكومة ملتزمة بدعم الجهات المعنية لحماية الصحفيات من التمييز على أساس الجنس

بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الاثنين 22 أبريل/ نيسان 2024، فعاليات ملتقى أربيل الدولي للعمل الصحفي الذي نظمته نقابة صحفيي كوردستان والاتحاد الدولي للصحفيين، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال افتتاح فعاليات الملتقى، ألقى رئيس الحكومة كلمة رحب فيها بجميع الصحفيين والإعلاميين المشاركين، وأعرب عن أمله بأن تسهم نتائج وتوصيات الملتقى في الارتقاء بمستوى العمل الصحفي، كما هنأ صحفيي كوردستان بمناسبة يوم الصحافة الكوردية وذكرى تأسيس نقابة صحفيي كوردستان.

وأكد أن حكومة إقليم كوردستان تقدر الدور الحيوي الذي يضطلع به الصحفيون خلال ممارسة مهامهم بمهنية ومسؤولية، في إطار القانون وأخلاقيات المهنة والمعايير الدولية، وتثمن مساهمتهم في نشر الوعي وتقديم المعلومات بدقة وأمانة، وتشخيص أيّ تقصير أو تجاوز، ودعم مسيرة الإصلاح.

وأوضح رئيس الحكومة أن الصحفيين، بصفتهم السلطة الرابعة، يمثلون ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع وتقدمه، وذلك من خلال مساندتهم للمؤسسات الحكومية في أداء مهامها ومسؤولياتها، وأكد على تمتع الإقليم ببيئة إعلامية حرة تماماً، مع السعي الجاد لتوفير بيئة مثالية للصحافة وحرية التعبير ضمن إطار القانون.

وأشار إلى أن إقليم كوردستان يفخر بقانون صحافة متقدم ساهم في تعزيز الصحافة وحرية التعبير بشكل لافت، مبيناً أن حرية الصحافة في كوردستان وصلت إلى مستوى دفعت بعض الحاقدين على الإقليم إلى استغلال هذه الحرية سلبياً ومحاولة ضرب مبادئ الديمقراطية وكيان كوردستان تحت ستار العمل الصحفي.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تصدي الصحفيين والنقابات والمنظمات المعنية بالصحافة لأي محاولة تهدف إلى تحويل مهنة الصحافة إلى منبر تُستغل فيه حرية الإعلام والتعبير.

وثمّن رئيس الحكومة اختيار مجلس النوع الاجتماعي في الاتحاد الدولي للصحفيين، مدينة أربيل لعقد هذا الملتقى، وأعرب عن تطلعه لأن يمثل هذا الحدث فرصة لتعزيز التعاون بين نقابة صحفيي كوردستان والاتحاد الدولي في إطار مشاريع ومبادرات مشتركة.

كما أبدى التزام الحكومة التام بدعم نقابة الصحفيين والجهات المعنية في مساعيها الرامية لحماية الصحفيات من التمييز على أساس الجنس، وذلك من خلال التعاون المشترك لتذليل كافة العقبات التي تواجههن، والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدهن.

وفي الختام، أكد رئيس الحكومة عزم حكومة إقليم كوردستان التام على بذل أقصى جهودها لإزالة كافة المعوقات التي تواجه الصحفيات، وتمكينهن من أداء مهامهن بمهنية، كما جدد تهنئته للحضور بمناسبة يوم الصحافة الكوردية، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.





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