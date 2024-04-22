ديندار زيباري: تنفيذ التوصيات الدولية بشأن حرية الصحافة بإقليم كوردستان تجاوزت الـ 70%

أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، اليوم الاثنين، إن تنفيذ التوصيات الدولية في مجال حرية الصحافة ارتفعت بنسبة أكثر من 70% في ظل التشكيلة الحكومية التاسعة.

ويصادف، اليوم الذكرى الـ 126 لتأسيس الصحافة الكوردية، وذكرى صدور العدد الأول من صحيفة (كوردستان) على يد الأمير مقداد مدحت بدرخان، بالإضافة الى الذكرى 26 لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان.

وفي الصدد، قال زيباري في مؤتمر صحفي حضره مراسل (باسنيوز): “إن حكومة إقليم كوردستان، إدراكاً منها لأهمية الصحافة لتعزيز قدر أكبر من الشفافية في إدارة شؤونها، والوفاء بواجبها في خلق بيئة مواتية وقائية للصحفيين لأداء واجبهم المهني، قامت حكومة إقليم كوردستان بتنظيم الصحافة بموجب القانون رقم 35 لعام 2007، الذي يحدد واجبات وحقوق الصحفيين ووسائل الإعلام”.

مضيفاً “بدعم من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبعد الموافقة على خطة حقوق الإنسان لحكومة إقليم كوردستان في التشكيلة التاسعة، تم تنفيذ 11 توصية بشأن الصحافة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى وتم توجيهها إلى المؤسسات ذات الصلة، وكما تم اتخاذ إجراءات خاصة فيما يتعلق بآلية التحقيق وتوفير المعلومات وتسريع عملية حل قضايا الصحافة وتنفيذ قانون الصحافة”.

مردفاً أنه “بحسب التقرير المقارن لخطة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كوردستان، فإن تنفيذ التوصيات في مجال حرية الصحافة كان على النحو التالي: في عام 2022، تم تنفيذ توصية واحدة فقط، ولم يتم تنفيذ (5) توصيات، و(5) توصيات قيد التنفيذ، ومع ذلك في عام 2023، تم تنفيذ (7) توصيات، ولم يتم تنفيذ توصية واحدة، و(3) توصيات لا تزال في مرحلة التنفيذ. لذلك فقد ارتفع تنفيذ توصيات حرية الصحافة في عملية تنفيذ الخطة بنسبة تزيد عن 70%”.

وفيما يتعلق بحماية الحقوق القانونية للصحفيين، أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان: “في عام 2023، رفعنا (5) دعاوى قضائية ضد وسائل الإعلام في قضايا مختلفة مثل المساس بالأمن القومي، والتشهير، والشتائم والتهديدات، كما تم توفير محاميين للدفاع عن الصحفيين ووسائل الإعلام، وفي الفترة من 2021 إلى 2023، تم توجيه نحو (65) خطابًا من المحاكم والشرطة إلى نقابة الصحفيين، كما تم رفع دعويين أمام المحاكم واثنتين إلى النائب العام”.

مبينا بأنه “تم تنظيم عمل الصحفيين في السنوات الأخيرة، حيث تم استلمت أكثر من (2000) وسيلة إعلام رقمية وصحافة رخصة من قبل حكومة إقليم كوردستان، بما في ذلك: (130) موقعاً إخبارياً، (138) محطة إذاعية، (263) صحيفة، (726) مجلة، (31) قناة فضائية، و(85) قناة محلية، ومن ناحية أخرى، جاءت إحصائيات أعضاء النقابة عام 2023 على النحو التالي: 6910 عضواً فاعلاً، و242 عضواً متدرباً، و2020 عضواً مشاركاً”.

وأضاف “نحاول تعديل قانون الصحافة ليناسب هذا العصر، حيث صدر القانون رقم 35 لسنة 2007 وكان يتحدث فقط عن الصحافة المقروءة، أما الآن فهناك الإعلام الإلكتروني، ويجب أن يشمل القانون التطورات التكنولوجية كافة”.

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