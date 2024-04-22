أردوغان يعلن نقطة تحول في العلاقات مع العراق ومباحثات واتفاقات تخص العماليين والمياه

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، على ضرورة توطيد العلاقات مع العراق في جميع المجالات، معتبراً أن توقيع اتفاقيات اليوم مع العراق هي صفحة جديدة ومنطلقاً لمستقبل البلدين في حين كشف عن توقيع اتفاقية مع العراق لاعتبار pkk منظمة إرهابية من أجل مكافحتها والقضاء عليها، حسب قوله.

وقال أردوغان، في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بغداد، إنه “تلبية لدعوة أخي العزيز السوداني، ومن حسن حظي أن أكون في بغداد، والأشقاء العراقيون جعلونا نشعر أننا في بيتنا”، مببيناً أن “العراق بلد جار ونحسب له حسابه الاستراتيجي، ونريد أن نكون معهم على تفاهم دائم، وأن الاتفاقيات التي وقنعناها معهم ستكون صفحة جديدة في العلاقات التركية العراقية”.

وأضاف أن “العراق بلد جار وتربطنا به قواسم مشتركة عديدة، ولدينا إرادة سياسية لدفع علاقات العراق وتركيا إلى الأمام”، مؤكداً أن “المذكرات التي وقعت تمثل نقطة تحول في علاقاتنا مع العراق”.

وتابع أردوغان: “سنوفر التنسيق اللازم لضمان تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع العراق بالكامل”، مشيرا إلى أنه ناقش “مع رئيس الوزراء التعاون في ملفي الأمن ومكافحة الإرهاب، ومستعدون لتقديم الدعم إلى الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب”.

وبيّن أن “حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا ارتفع إلى 20 مليار دولار، ومصممون على المشاركة بطريق التنمية لتحقيق التنمية التجارية، وكذلك أنشأنا لجنة تركية عراقية لحل مشكلة المياه على أساس علمي وعقلاني”.

ولفت أردوغان إلى أنه “تم توقيع اتفاقية مع العراق لاعتبار pkk منظمة إرهابية من أجل مكافحتها والقضاء عليها، بشكل نهائي لما تشكله من خطر على بلادنا وعلى المنطقة، والعراق أبدى استعداده لذلك”.

وأكمل الرئيس التركي: “ناقشنا آثار القمع الصهيوني في غزة وتشاورنا بشأن الخطوات المشتركة لتهدئة الأوضاع،، ونحن داعمون لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس”.

وختم الرئيس التركي بالقول: سأزور أربيل بعد بغداد لبحث العلاقات المشتركة، وأشكر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على حسن الضيافة”.

وفي وقت سابق من اليوم رعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بغداد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات.

وتهدف المذكرة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى التعاون المشترك بشأن (مشروع طريق التنمية) الستراتيجي، وذلك بحضور أعضاء الوفدين التركي والعراقي، من وزراء ومستشارين.

ووصل اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد في زيارة هي الأولى منذ 13 عاماً، كما سيقوم اردوغان بزيارة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عقب اختتام اجتماعاته مع المسؤولين العراقيين في بغداد.

وكان في استقبال أردوغان في مطار بغداد الدولي رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

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