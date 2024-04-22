السوداني وأردوغان يرعيان توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات

رعى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بغداد اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن “رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رعيا مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات، تهدف إلى التعاون المشترك بشأن (مشروع طريق التنمية) الاستراتيجي، وذلك بحضور أعضاء الوفدين التركي والعراقي، من وزراء ومستشارين”.

وأضاف البيان أن “المذكرة وقعها عن الجانب العراقي وزير النقل رزاق محيبس، وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، فيما وقع عن الجانب القطري وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، ووقع عن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي”، موضحاً أن “المذكرة تتضمن قيام الدول الموقعة بوضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع”.

يشار إلى أن “مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي”.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الاثنين، رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، الذي يزور العراق على رأس وفدٍ رسمي رفيع المستوى.

ويجري السوداني وأردوغان مباحثات رسمية ثنائية، إضافة إلى مباحثات موسعة على مستوى الحكومة والوزراء من الجانبين، كما ستشهد الزيارة البحث في ملفات المياه والاقتصاد والأمن ومشروع طريق التنمية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

إلى جانب توقيع اتفاق إطار استراتيجي ثنائي يهدف إلى توسعة الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات ومواجهة التحديات البيئية والإقليمية المشتركة.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كشف أمس الأحد، أن بلاده ستوقّع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق خلال زيارة أردوغان إلى بغداد.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية