إقليم كوردستان يستعد لاستقبال 10 ملايين سائح هذا العام

أكدت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، ارتفاع نسبة السائحين الأجانب الداخلين إلى الإقليم في الأعوام الثلاثة الماضية، متوقعة دخول 10 ملايين سائح لكوردستان هذا العام.

وقالت رئيسة هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان أمل جلال خلال مؤتمر صحفي: «وفقا للخطة الثمانية التي وضعناها وخلال الأعوام الثلاثة الماضية استطعنا زيادة أعداد السائحين في كل عام مليونين حتى وصل عدد السائحين العام الماضي الى 8 ملايين سائح ومن المتوقع أن نصل هذا العام إلى 10 ملايين سائح».

وأضاف أن «عدد السائحين الأجانب من خارج البلاد ارتفع هو الآخر ووصل إلى نسبة 25٪ خلال الأعوام الثلاثة الماضية ونحن مستمرون بالعمل لزيادة النسبة»، مشيرة إلى أن «هذا الزيادة في أعداد السائحين ساهم في زيادة الواردات المالية».

وبينت جلال، أن «للحركة السياحية متطلبات خدمية وترويجية فتوفر الخدمات من طرق وأماكن سياحية وخدمات بلدية وأمن يسهم في جذب السائحين إضافة إلى الترويج الملائم».

ودعت رئيسة الهيئة جميع الوزارات ذات العلاقة إلى توفير الخدمات للأماكن السياحية وتوفير الأمن الكافي كما وطالبات من وسائل الإعلام ان تلعب دور المروّج إضافة لدورها المميز في نقل الصورة عن الإقليم.

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