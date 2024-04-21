إقليم كوردستان يرسل قوائم رواتب شهر نيسان إلى بغداد

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إرسال قوائم رواتب جميع الموظفين والعاملين بأجر في حكومة الإقليم لشهر نيسان الجاري إلى بغداد.

ولفت بيان مقتضب لإعلام الوزارة، إلى عزمها “تمويل رواتب وزارات ومؤسسات إقليم كوردستان كافة، بعد تدقيق القوائم”.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، قد أكدت الأربعاء الماضي، أن الاستعدادات الحكومية جارية لتهيئة قوائم رواتب شهر نيسان، فيما رجحت البدء بعملية صرف الرواتب خلال الأسبوع الجاري.

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