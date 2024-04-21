أبريل 22, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

إقليم كوردستان يرسل قوائم رواتب شهر نيسان إلى بغداد

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
1 مشاهدات

إقليم كوردستان يرسل قوائم رواتب شهر نيسان إلى بغداد

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إرسال قوائم رواتب جميع الموظفين والعاملين بأجر في حكومة الإقليم لشهر نيسان الجاري إلى بغداد.

ولفت بيان مقتضب لإعلام الوزارة، إلى عزمها “تمويل رواتب وزارات ومؤسسات إقليم كوردستان كافة، بعد تدقيق القوائم”.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، قد أكدت الأربعاء الماضي، أن الاستعدادات الحكومية جارية لتهيئة قوائم رواتب شهر نيسان، فيما رجحت البدء بعملية صرف الرواتب خلال الأسبوع الجاري.

facebookShare on Facebook
Post Views: 13

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi