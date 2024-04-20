الرئيس بارزاني مهئناً بالذكرى الـ (30) لإصدار مجلة “گوڵان”: نجحت بشكل محترف في خدمة الصحافة الكوردية

تقدم الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 20 نيسان 2024، بالتهاني بمناسبة الذكرى السنوية الـ 30 لإصدار مجلة “گوڵان”.

وفيما يلي نص التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة: رئيس تحرير وموظفي وطاقم مجلة گوڵان

بمناسة الذكرى الـ (30) لإصدار مجلة كولان، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى رئيس التحرير وجميع الموظفين وطاقم مجلة كولان وقرَّائكم.

إن مجلة گوڵان، في إطار التزامها بالقيم القومية والوطنية، نجحت بشكل محترف في تقديم الخدمات للصحافة الكوردية والفكر القومي والوطني الكوردستاني، وسعت جاهدة لتكون منبراً لروح الوئام والأخوة والتعايش المشترك بين مختلف الأديان والقوميات في كوردستان. كانت گوڵان دائماً محوراً حراً لتجميع وتمثيل الآراء والتوجهات المتنوعة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

بهذه المناسبة، أود أن أعبر مرة أخرى عن شكري لجهودكم وتفانيكم، وأتمنى أن تستمروا في التزامكم بالقيم القومية والوطنية الأصيلة، وأن تلعبوا دوراً أكبر في نشر ثقافة التسامح والتعايش القومي والديني بين مختلف الأديان والقوميات في كوردستان. كما أتمنى لكم فتح أبوابكم لاستقبال مختلف الآراء، وأتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق في المستقبل.

مسعود بارزاني

20 نيسان 2024

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية