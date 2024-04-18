الرئيس بارزاني يستقبل رئيس الدائرة الانتخابية بمفوضية الانتخابات العراقية وعضواً بمجلس المفوضين

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس، 18 نيسان 2024، في مصيف صلاح الدين، القاضي عباس فرحان حسن، رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، والقاضي عامر موسى محمد، عضو مجلس المفوضين في المفوضية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان والخطوات التي ينبغي اتخاذُها بهدف ضمان انتخابات نزيهة وشفافة وحرّة.

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