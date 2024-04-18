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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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على نفقتها الخاصة.. محافظة أربيل تعيد ترميم المحلات المحترقة في سوق “اللنگە”

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فى :أخبار عــامة
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على نفقتها الخاصة.. محافظة أربيل تعيد ترميم المحلات المحترقة في سوق “اللنگە”

قالت إدارة محافظة أربيل، اليوم الخميس، انها ستعيد ترميم المحلات المحترقة في سوق “اللنگە” البالة الذي تعرض الى حريق كبير في 8 نيسان/أربيل ما أدى الى اضرار مادية واحتراق عدد من المحلات التجارية.

وذكر مراسل (باسنيوز) بأن محافظة أربيل قد بدأت فعلياً بإعادة ترميم جميع المحلات المحترقة والمتضررة على نفقتها الخاصة، والعمل لا يزال متواصلاً للانتهاء من المحلات وتسليمها الى أصحابها في أقرب وقت ممكن.

وكان سوق “اللنگە” بالعاصمة أربيل قد تعرض الى حريق كبير في الثامن من الشهر الجاري ما أدى الى احتراق عدد من المحال التجارية ولحسن الحظ لم يسفر الحريق عن سقوط ضحايا.

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