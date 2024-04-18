مع “تردد الأهالي من التلقيح”.. الصحة تقول ان 96% من المصابين والمتوفين بالحصبة “غير ملقحين”

أحصت وزارة الصحة، اليوم الخميس، (18 نيسان 2024)، وفيات وإصابات الحصبة في العراق، فيما أكدت أن 96 بالمئة من الحالات المسجلة هي لغير الملقحين ضد المرض.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، للوكالة الرسمية، إن “الوزارة سجلت أكثر من 27 ألف إصابة بمرض الحصبة، 96 بالمئة منها من غير الملقحين، و4 بالمئة هم من الملقحين الذين لم يكملوا الجرعتين”، مبيناً أن “عدد الوفيات بلغ 43 حالة وفاة، 42 منهم غير ملقحين، وحالة واحدة فقط كانت امرأة ملقحة ولديها أمراض مزمنة”.

وأشار إلى، أن “نسبة موافقة أهالي التلاميذ على إعطاء لقاح الحصبة لأبنائهم متفاوتة، تتراوح بين الـ 60 و70 و90 بالمئة، لذلك لدينا رغبة في أن تسجل المدارس نسباً عالية من الموافقة خلال العشرة أيام من حملة اللقاح”، داعياً الأهالي إلى “الموافقة على تلقيح أبنائهم في المدارس للحفاظ على صحتهم وحياتهم من خطورة مرض الحصبة”.

وأكد الحلفي، أن “مناشئ لقاح الحصبة من شركات عالمية، وهي معتمدة ضمن جدول لقاحات الأطفال في المراكز الصحية”، مبيناً أن “وزارة الصحة قررت إعطاء اللقاحات في المدارس ضمن حملاتها الصحية، لوجود نسبة كبيرة من غير الملقحين، فضلاً عن سرعة انتشار المرض بين طلبة المدارس”.

وأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، الأحد الماضي، انطلاق الحملة الشاملة للقاح الحصبة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، فيما أكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، أن الحملة تستهدف نحو 7 ملايين تلميذ وتلميذة.

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