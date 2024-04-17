الرئيس بارزاني يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق

استقبل الرئيس مسعود بارزاني في مدينة أربيل، اليوم الأربعاء 17 نيسان 2024، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر.

وخلال اللقاء، تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق، بالإضافة إلى قضية الانتخابات في إقليم كوردستان.

وأشار الرئيس بارزاني إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد الانتفاضة كان المبادر للديمقراطية وإجراء الانتخابات، والانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية القانونية والدستورية، إذْ أنه على الدوام كان مستعداً لإجراء الانتخابات في إقليم كوردستان.

وأوضح الرئيس بارزاني أن للحزب الديمقراطي الكوردستاني ملاحظات بخصوص الانتخابات بسبب حرمان المكونات من الانتخابات، وازدياد المشاكل الفنية والتعديلات غير الدستورية ومحاولات تصميم نتائج انتخابات مسبقة. وقد اتخذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني ذلك الموقف من أجل حماية القيم الديمقراطية وإجراء انتخابات نزيهة.

وشدد الرئيس بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني على الدوام كان مع إجراء الانتخابات، والآن كذلك يطالب بمعالجة كافة المسائل الفنية التي تمنع إجراء انتخابات صحية في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى إيجاد صيغة مناسبة لمشاركة المكونات وعدم انتهاك حقوقها، كما ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، بحيث تعكس نتائج الانتخابات صوت الشعب والإرادة الحقيقية لشعب كوردستان.

وفي معرض حديثه، شكر الرئيس بارزاني موقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة من خلال تفهم توجهات وملاحظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعناية واهتمام.

كما أشار إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة خلال الموعد المحدد لإجراء العملية الانتخابية، لكن هناك تقدماً مُحرزاً فيما يتعلق بعمل الأطراف معاً على إنهاء الخلافات وأوجه الخلل، وبالتأكيد فإن معالجة تلك المشاكل تتطلب المزيد من الفرص، لذا فإن تأجيل الانتخابات لبضعة أشهر أهم بكثير من إجراء انتخابات تُنتَهك فيها حقوقُ الناخبين والمكونات.

كما عبّر الرئيس بارزاني عن أمله في التمكن من معالجة جميع العوائق والثغرات بمشاركة جميع الأطراف المعنية إلى جانب الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات العراقية والتهيئة لإجراء انتخابات حقيقية ونزيهة وشفافة وإيجاد تسوية مناسبة لمشاركة المكونات.

بدوره، عبّر سفير الاتحاد الأوروبي في العراق خلال اللقاء عن تقديره للدور التاريخي للرئيس بارزاني في العملية السياسية وترسيخ الاستقرار في العراق وإقليم كوردستان.

وأكد على أن الاتحاد الأوروبي يأخذ ملاحظات وتحفظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول الجوانب الفنية للانتخابات وحرمان المكونات على محمل الجد ويتابع عن كثب مع الأمم المتحدة خطوات معالجة تلك المشاكل، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة متفقان على أن الانتخابات إذا أجريت بدون مشاركة حزب كبير بحجم الحزب الديمقراطي الكوردستاني فإنها في هذه الحالة سوف تكون غير ناجحة وغير ديمقراطية.

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