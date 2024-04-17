أمين عام وزارة البيشمركة: أي دعم للقوات العراقية يشملنا أيضاً

أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة، اللواء الركن بختيار محمد، أن أي دعم وتسليح للقطاع الأمني في العراق يشمل قوات البيشمركة أيضاً.

يذكر ان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بحث خلال زيارته الى واشنطن مع وفد شركة “جنرال داينامكس” الأميركية في واشنطن، التعاون لتطوير الدبابات لجعلها تتلاءم مع الميادين والأجواء العراقية.

كما بحث الجانبان العراقي والأميركي في الزيارة، التعاون في إطار جهود الحكومة وخطواتها نحو إعادة بناء قدراتها العسكرية في مجال سلاح الدبابات والمدرعات، وكذلك التعاون لإنجاز ورشة كبيرة لصيانة وتطوير الدبابات؛ لجعلها تتلاءم مع الميادين والأجواء العراقية.

كما جرى الاتفاق على إطلاق مجموعة من المبادرات مع هذه الشركة في القريب العاجل، ضمن خطط الحكومة لتطوير المؤسسة العسكرية ودعمها بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة.

تفاؤل بزيارة السوداني الى واشنطن

وقال اللواء الركن بختيار محمد لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الاربعاء (17 نيسان 2024): “متفائلون بزيارة وفد الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الأميركية”.

وأوضح بختيار محمد أن “المناقشات حول القوات العراقية (في واشنطن) تضمنت قوات البيشمركة أيضاً، لأن البيشمركة جزء من المنظومة العسكرية والأمنية في العراق”.

البيشمركة مشمولة بدعم القوات العراقية

اللواء الركن بختيار محمد، لفت الى أن “أي دعم يشمل القطاع الأمني في العراق يشمل البيشمركة أيضاً”.

لدى وزارة البيشمركة مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) منذ عام 2016، تم تجديدها في تشرين الأول 2022 لمدة 4 سنوات أخرى حتى 2026.

بموجب هذه المذكرة، تقدم واشنطن للبيشمركة التدريب والأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية والاستشارات والدعم الطبي، إضافة إلى تقديم مبلغ 20 مليون دولار بمثابة رواتب لقوات البيشمركة.

ينص أحد بنود المذكرة على تخفيض 25% من المبلغ سنوياً، لذلك على وزارة البيشمركة وحكومة الإقليم ووزارة المالية، وضع خطة لتعويض هذا المبلغ الناقص.

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