ريبر أحمد: لم يُستخدم مصطلح “المركز” في أي نص من الدستور العراقي

أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، عدم وجود مصطلح “الحكومة المركزية”، في الدستور العراقي.

وجاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة حوارية، اليوم الأربعاء 17 نيسان 2024، خلال ملتقى السليمانية الثامن.

وقال أحمد: “وفقاً للدستوري العراقي، هناك حكومة اتحادية، ولم يُستخدم مصطلح المركز في أي نص من الدستور العراقي”.

وطالب أحمد، السياسيين العراقيين والكورد، والقنوات الإعلامية، بعدم اللجوء إلى استخدام مصطلح الحكومة المركزية، وذلك لأن هذا المصطلح ليس له مكان في الدستور العراقي، وإنما يقول الدستور، أن العراق يتكون من حكومة اتحادية، وحكومة أقاليم، وحكومة المحافظات”.

و”عدَ أحمد استخدام مصطلح الحكومة المركزية، إنطلاق لعقلية مركزية، وهي أحد أكبر المشكلات التي يعاني منها العراق”.

وانطلق اليوم، ملتقى السليمانية، بنسخته الثامنة، بمشاركة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي ألقى كلمة، أكد خلالها، أن “إقليم كوردستان يساند دائماً الحوار والحلول السلمية، من خلال السلام مع الدول الصديقة المجاورة، وقال: “خلقنا أجمل نماذج الشراكة والتقدم الاقتصادي والازدهار المشترك، ولن نسمح بأن يكون إقليم كوردستان مصدر هجمات وتهديدات لأي بلد”.

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