شيخ جنكي: الاتحاد لا يجرؤ على إجراء انتخابات كوردستان بمقاطعة الديمقراطي

قال زعيم الجبهة الشعبية في إقليم كوردستان لاهور شيخ جنكي، يوم الأربعاء، إن كيان الإقليم مهدد بـ”مخاطر”، مؤكداً أن الاتحاد الوطني الكوردستاني “لا يملك الجرأة الكافية” لإجراء الانتخابات في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني للانتخابات.

وقال شيخ جنكي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه “متضامن مع حديث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بأن الشعب الكوردي ينتظر توحيد الصف الكوردي ونبذ الخلافات”.

وأضاف، “على الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتفاق على عدم تأجيل الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد”، مشيرا الى انه “ليس مع تأجيل الانتخابات”.

وبين شيخ جنكي، أن “كيان إقليم كوردستان الآن يقع تحت تهديد المخاطر وهذه المخاطر تزداد يوما بعد يوم في ظل تعطيل المؤسسات الدستورية لهذا من الضروري إجراء الانتخابات وعدم تأجيلها”.

وحول إصرار الاتحاد الوطني الكوردستاني على إجراء الانتخابات في موعدها والمضي بها بعدم مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أكد شيخ جنكي انه “إذا لم يشارك الحزب الديمقراطي الكردستاني، فلن يجرؤ الاتحاد الوطني الكردستاني على إجراء الانتخابات” حسب تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، إن انتخابات برلمان كوردستان ستجرى في موعدها المقرر المحدد، في العاشر من حزيران المقبل.

كما قال نائب رئيس اقليم كوردستان قوباد طالباني، إن “الاتحاد الوطني ومرشحيه ومراكزه التنظيمية اتممت استعداداتها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة في العاشر من حزيران المقبل وجميع اجراءاتنا قائمة لإجرائها في وقتها المحدد”.

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