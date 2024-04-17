أبريل 17, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

أردوغان يكشف عن أهم بند في جدول أعمال زيارته للعراق

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فى :أخبار عــامة
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أردوغان يكشف عن أهم بند في جدول أعمال زيارته للعراق

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق.

‎وقال اردوغان، خلال تصريحه للصحفيين عقب اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة :”أنهم يدرسون طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه، مشددًا على أنهم سيسعون لحل هذه المشكلة معهم”.

واضاف “هم يريدون منا حلها وستكون خطواتنا بهذا الاتجاه، وهناك أيضًا قضايا تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وسنسعى إلى معالجتها أيضًا”.

وألمح أردوغان إلى “إمكانية زيارة أربيل عقب انتهاء مباحثاته في العاصمة بغداد”.

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