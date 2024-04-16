الرئيس بارزاني: ستبقى إرادة الشعب الكوردي أقوى من أي سلاح أو إبادة جماعية

أكد الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 16 نيسان 2024، أن إرادة الشعب الكوردي أقوى من أي سلاح أو إبادة جماعية، أو جريمة.

وقال الرئيس بارزاني في بيان: ” في الذكرى الـ37 للهجوم الكيماوي على باليسان وشيخ وسنان ووادي خوشناوتي من قبل النظام العراقي السابق، ستبقى إرادة الشعب الكوردي أقوى من أي سلاح أو إبادة جماعية أو جريمة”.

وأضاف: ” بهذه المناسبة نرفع اسمى ايات الاجلال والإكبار إلى أرواح شهداء هذه الجريمة وجميع شهداء كوردستان”.

في الذكرى الـ37 للهجوم الكيماوي على باليسان وشيخ وسنان ووادي خوشناوتي من قبل النظام العراقي السابق، ستبقى إرادة الشعب الكوردي أقوى من أي سلاح أو إبادة جماعية أو جريمة. بهذه المناسبة نرفع اسمى ايات الاجلال والاكبار إلى أرواح شهداء هذه الجريمة وجميع شهداء كوردستان. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) April 16, 2024

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