أبريل 16, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني: ستبقى إرادة الشعب الكوردي أقوى من أي سلاح أو إبادة جماعية

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني: ستبقى إرادة الشعب الكوردي أقوى من أي سلاح أو إبادة جماعية

أكد الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 16 نيسان 2024، أن إرادة الشعب الكوردي أقوى من أي سلاح أو إبادة جماعية، أو جريمة.

وقال الرئيس بارزاني في بيان: ” في الذكرى الـ37 للهجوم الكيماوي على باليسان وشيخ وسنان ووادي خوشناوتي من قبل النظام العراقي السابق، ستبقى إرادة الشعب الكوردي أقوى من أي سلاح أو إبادة جماعية أو جريمة”.

وأضاف: ” بهذه المناسبة نرفع اسمى ايات الاجلال والإكبار إلى أرواح شهداء هذه الجريمة وجميع شهداء كوردستان”.

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