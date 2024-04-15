نيجيرفان بارزاني: ندعم زيارة السوداني لأميركا دعماً كاملاً

أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن دعمه للزيارة التي يجريها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة،

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة عبر منصة (إكس): “يتطلع إقليم كوردستان بتفاؤل إلى زيارة دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة الأميركية”.

واضاف: “إننا ندعم هذه الزيارة دعماً كاملاً، ونحن واثقون من أن مصالح جميع العراقيين ستكون ممثلة هناك.. أملنا أن تكون اللقاءات إيجابية وناجحة وترتقي بمستوى العلاقات بين بلدينا نحو الأفضل”.

السوداني غادر العاصمة بغداد السبت متوجهاً إلى الولايات المتحدة “على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص، في مستهلّ زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأميركي جوزيف بايدن” بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

قبل مغادرته إلى واشنطن أعلن السوداني أن لقاءه مع الرئيس الأميركي جو بايدن سيتناول الظروف في المنطقة وما تشهده من تصعيد، ودور البلدين في “منع الصراع من الاتساع”.

وقال السبت (13 نيسان 2024)، إن زيارته إلى الولايات المتحدة تأتي في “ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية أو على مستوى ظروف المنطقة”.

ونوّه إلى أن اللقاء بالرئيس بايدن “سيتناول البحث في ظروف المنطقة وما تشهده من تصعيد، والدور المشترك في العمل على التهدئة ومنع الصراع من الاتساع بما يؤثر على مجمل الاستقرار في العالم”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في 22 آذار، أن بايدن سيستقبل السوداني يوم 15 نيسان في لقاء يهدف إلى تنسيق الأولويات بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.

ووقع العراق والولايات المتحدة اتفاقيتين في عام 2008، هما اتفاقية (صوفا) التي حددت “الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأميركية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق”، واتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وانتهى العمل بالاتفاقية الأولى مع انسحاب القوات الأميركية من العراق في كانون الأول 2011، فيما تشكل الثانية إطاراً للعلاقات بين البلدين في المجالات السياسية، الأمنية، الدبلوماسية، الثقافية، التعليمية والبيئية.

يرافق السوداني في هذه الزيارة وفد من إقليم كوردستان حيث تسعى الولايات المتحدة إلى حل المشاكل بين أربيل وبغداد.

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