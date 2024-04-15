إقليم كوردستان يستقبل أكثر من 200 ألف سائح خلال أيام العيد

أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن توافد أكثر من 200 الف سائح، خلال أيام عيد الفطر المبارك الى مناطق إقليم كوردستان.

وذكر إبراهيم عبد المجيد، المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كوردستان: “وصل عدد السياح الذين زاروا إقليم كوردستان خلال الفترة من 8-13 نيسان/ ابريل الجاري الى أكثر من 200 ألف سائح”.

وأضاف “معظم السياح كانوا قادمين من مناطق وسط وجنوب العراق وإيران وتركيا ودول أخرى، في حين بلغ عدد السياح المحليين في إقليم كوردستان الذين زاروا المصايف والمناطق السياحية في الإقليم الى حوالي 150 الف شخص”.

يذكر ان عدد كبير من السياح وخصوصا من وسط وجنوب العراق يتوجهون الى المناطق السياحية في إقليم كوردستان بشكل مستمر وخصوصاً خلال أيام العيد.

وبحسب بيانات هيئة السياحة لعام 2023، يوجد في الإقليم 3100 مكان يقدم الخدمات السياحية، بما في ذلك المراكز السياحية والفنادق والمطاعم والموتيلات والكافيتريات وقاعات الاحتفال وغيرها من المعالم السياحية.

كما يوجد 1075 مكان إقامة سياحي، منها 625 فندقاً و370 موتيلاً و80 قرية سياحية، بالإضافة إلى نحو 800 مطعم وكافتيريا.

وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق بأن أكثر من 1.7 مليون سائح زاروا مناطق إقليم كوردستان في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

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