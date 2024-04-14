أبريل 14, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

المندلاوي: جريمة الأنفال كشفت الوجه البشع للنظام البعثي وندعو للتعاون لمنع عودة الدكتاتورية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

المندلاوي: جريمة الأنفال كشفت الوجه البشع للنظام البعثي وندعو للتعاون لمنع عودة الدكتاتورية

دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاحد، الى التعاون من أجل ترسيخ التجربة الديمقراطية لمنع عودة الدكتاتورية.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان “ان جريمة الانفال التي استخدم فيها نظام البعث المجرم الاسلحة الكيماوية المحرمة دوليا, لضرب المدنيين العزل في كردستان والتسبب بقتل وتهجير الالاف، شكلّت وصمة عار في جبين هذا النظام، وكشفت الوجه القبيح له امام العالم كونه لا يتردد باستخدام كل وسائل القتل والتعذيب والتهجير وسيلة لبقائه في السلطة “.

واكد المندلاوي ان “الاضطهاد الذي تعرض له الشعب العراقي على يد النظام البعثي الفاشي يدفعنا اليوم كعراقيين وبمختلف المكونات إلى التعاون الجاد نحو ترسيخ التجربة الديمقراطية وتعزيز دولة المواطنة لحفظ الحريات والحقوق تحت سقف العراق، وتغليب مصلحة الشعب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار للتوجه نحو بناء الوطن”

facebookShare on Facebook
Post Views: 9

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi