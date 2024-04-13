بحضور الرئيس بارزاني.. افتتاح معرض أربيل الدولي للكتاب يوم الأربعاء

بحضور الرئيس بارزاني، يفتتح يوم الأربعاء 17 نيسان / أبريل 2024، معرض أربيل الدولي للكتاب في دورته الـ 16.

ويستمر المعرض الذي تنظمه مؤسسة ‹المدى› منذ 16 عاماً لمدة 10 أيام على أرض المعارض في حديقة سامي عبد الرحمن، وبحضور وإشراف الرئيس بارزاني، أصبح المعرض حدثا ثقافيا كبيرا لهذا العام.

ويشارك في المعرض الذي يقام في شهر نيسان من كل عام، العديد من الشخصيات السياسية والثقافية الكوردية والأجنبية، فضلاً عن عقد العديد من المؤتمرات والندوات الثقافية، ويقصده مئات الآلاف من القراء من كافة أنحاء كوردستان.

معرض أربيل الدولي للكتاب بنسخته الـ 16، يبدأ يوم الأربعاء 17 نيسان ويستمر لغاية 27 نيسان 2024، بمشاركة 300 دار نشر من إقليم كوردستان والعراق والدول العربية والأجنبية، ويعرض فيه نحو 1.5 مليون عنوان كتاب في شتى مجالات العلوم والآداب والفنون، مع خصومات على شراء الكتب تصل إلى أكثر من 50%، وخصومات على النقل لتسهيل الوصول إلى المعرض، سواء داخل مدنية أربيل والقادمين من المحافظات الأخرى.

يفتتح المعرض أبوابه من الساعة الـ 10 صباحاً ولغاية الساعة 8 مساءً.

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