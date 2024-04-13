المياه المخزّنة في سدود إقليم كوردستان تبلغ 6 مليارات متر مكعب

بلغت المياه المخزّنة في سدود إقليم كوردستان 6 مليارات متر مكعب من أصل أكثر من 10 مليارات هي السعة التخزينية الكاملة لها.

وأوضح مدير عام السدود في إقليم كوردستان، رحمن خاني، لشبكة رووداو الإعلامية، أن الكمية المخزّنة هذا العام تزيد بـ 1.8 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة تفسها خلال العام الماضي.

في إقليم كوردستان هناك 3 سدود كبيرة وأكثر من 20 سداً صغيراً، وتبلغ السعة التخزينية لسدود دوكان ودربندخان ودهوك وحدها أكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه.

ارتفاع منسوب مياه السدود

بإمكان سد دوكان خزن 7 مليارات متر مكعب من المياه، وبحسب مدير عام السدود في إقليم كوردستان فإن منسوب مياهه هذا العام يزيد بـ 656 مليون متر مكعب عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

يعد سد دربندخان ثاني أكبر سدود إقليم كوردستان بسعة 3 مليارات متر مكعب، ولم يتبق حالياً سوى مترين لامتلائه.

أما سد دهوك فهو أصغر كثيراً بالمقارنة مع السدين لكنه ثالث أكبر سد في إقليم كوردستان بسعة 52 مليون متر مكعب.

إحصائيات تساقط الأمطار

ارتفاع مناسب السدود يأتي بعدما شهد إقليم كوردستان تساقط كميات أكبر من الأمطار هذا العام مقارنة مع العام الماضي.

بحسب إحصاءات الجهات المعنية، تساقط 540.7 مليمتراً من الأمطار على أربيل، في حين بلغت الكمية 334.6 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

في السليمانية تساقط 618 مليمتراً من الأمطار بزيادة طفيفة مقارنة مع العام الماضي التي بلغت فيها الكمية 608.7 مليمتراً.

كما تساقط 740.7 مليمتراً من الأمطار على دهوك هذا العام بزيادة كبيرة عن العام الماضي التي بلغت فيها الكمية 303.4 مليمتراً.

وتساقطت كميات كبيرة من الأمطار على حلبجة أيضاً هذا العام، بلغت 677.2 مليمتراً مقارنة مع 416.5 مليمتراً العام الماضي.

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