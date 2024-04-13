هولندا تغلق سفارتها في طهران وقنصليتها في أربيل

أعلنت هولندا إغلاق سفارتها في طهران وقنصليتها في أربيل ليوم غد الأحد كإجراء احترازي في ضوء التوترات المتزايدة بين إيران واسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، إن السفارة الهولندية في طهران والقنصلية في أربيل ستبقيان مغلقتين أمام المراجعين يوم الأحد كـ “إجراء احترازي”.

ولفتت إلى أنها اتخذت هذا القرار “في ضوء التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل” مشيرة إلى أنها ستقرر يوم الأحد “ما إذا كان سيتم إعادة فتح المكاتب القنصلية ذات الصلة يوم الاثنين”.

الوزارة أشارت إلى أن الأشخاص الذين لديهم موعد سيبلغون قريباً بـ “إعادة جدولته. يتعلق هذا بشكل أساسي بالأشخاص الذين يرغبون في التقدم للحصول على تأشيرة للسفر إلى هولندا”.

واستطردت أن الإغلاق المؤقت لا ينطبق على خدمات “VFS Global” في طهران وأربيل.

من جهته، أكد القنصل الهولندي في أربيل ياكو بيريندز لشبكة رووداو الإعلامية، أن إغلاق القنصلية ليوم الأحد إجراء احترازي بسبب التوترات في المنطقة و”ليس مؤشراً على أن أربيل ليست آمنة”.

يأتي ذلك فيما يترقب العالم رداً إيرانياً وشيكاً على هجوم إسرائيلي استهدف القسم القنصلي لسفارتها بالعاصمة السورية دمشق، أسفر عن مقتل 7 مستشارين في الحرس الثوري، بينهم قائد قوة القدس في سوريا ولبنان.

وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين أن “إيران جهزت الأسبوع الماضي عدداً كبيراً من الصواريخ لضربة محتملة على إسرائيل” حسب شبكة إيه بي سي نيوز التي نقلت عن اثنين منهم قولهما إن عدد الصواريخ يتجاوز الـ 100.

في وقت سابق، أكد المتحدث مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن “تهديد إيران المحتمل، حقيقي وموثوق”.

كما توقع الرئيس الأميركي جو بايدن أن يكون الرد الإيراني “عاجلاً وليس آجلاً”.

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