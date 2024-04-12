أفراز بهجت: تزايدَ عددُ السياح القادمين إلى دهوك من مختلف أنحاء العراق

خلال فترة العيد، شهدت محافظة دهوك توافد أعداد كبيرة من السياح القادمين من مختلف مناطق العراق. وفي هذا السياق، أشار صاحب شركة سياحية، أفراز بهجت، إلى زيادة عدد السياح الذين يزورون دهوك هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال أفراز بهجت، الذي يشغل منصب عضو في غرفة تجارة وصناعة دهوك، لـ كوردستان24، بأن هناك انخفاضاً كبيراً في نسبة السياح الذين يتوجهون إلى تركيا وشمال كوردستان هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت النسبة الانخفاض إلى 90%.

بهجت أشار إلى زيادة نسبة السياح القادمين إلى محافظة دهوك من مختلف مناطق العراق، مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح أن هناك عدة جوانب أدت إلى انخفاض نسبة السياح الذين يتوجهون إلى تركيا وشمال كوردستان، بمن فيها امتحانات الطلبة في المدارس، إضافةً إلى زيادة تكلفة الحصول على التأشيرة (الفيزا).

وبيّن عضو غرفة تجارة وصناعة دهوك أنهم قبل 10 أسابيع، عقدوا اجتماعاً مع هيئة السياحة، ووزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، حيث وضعوا خطة للمشاركة في معرض بمدينة دبي، بهدف جذب المزيد من السياح إلى كوردستان.

وتأثر القطاع السياحي في إقليم كوردستان بتفشي فيروس كورونا قبل أربع سنوات، ولكنه بدأ يشهد عودةً إلى النشاط، حيث يتوافد السياح من مناطق وسط العراق وجنوبه إلى الإقليم للاستمتاع بجمال طبيعته الخلّابة ودرجات الحرارة المعتدلة.

وتتميز كوردستان بمجموعة متنوعة من المعالم الطبيعية والأثرية والدينية والعلاجية، وتستغل هذه الإمكانيات من خلال سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ مشاريع جديدة في قطاع السياحة، بهدف جعلها وجهة مفضلة لملايين السياح القادمين من داخل العراق وخارجه.

وأمس الخميس 11 نيسان 2024، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، إنه “في فترات العطل والأعياد، يشهد إقليم كوردستان، وخاصة محافظة أربيل، إقبالاً كبيراً من السياح الساعين لقضاء وقت ممتع مع أسرهم”.

وأشار خوشناو إلى أنه من المتوقع هذا العام أيضاً وصول أعداد كبيرة من السياح، القادمين من مناطق وسط وجنوب العراق، إلى محافظة أربيل.

وشدد على “أنهم سيقدمون للسياح كل التسهيلات اللازمة، وسيستقبلونهم بأفضل الطرق الممكنة”، موضحاً “أنهم كانوا يواجهون العديد من المشكلات في السنوات السابقة على الحواجز، وكانت هناك شكاوى من الناس، إلا أنه تم حل تلك المشكلات الآن، ويتم معاملة السياح بأفضل الطرق وتقديم كافة التسهيلات لهم، مما يستحق الثناء والتقدير”.

وأضاف خوشناو: “وفقاً للإحصاءات الواردة من نقاط التفتيش في محافظة أربيل، فقد بلغ عدد السياح الذين وصلوا إلى المحافظة أكثر من 14 ألف سائح في اليوم الأول من عيد الفطر، وحتى تاريخ اليوم الخميس وصلت نسبة السياح إلى 6500 سائح، ومن المتوقع زيادة هذا العدد خلال الساعات والأيام المقبلة”.

وخلال فترات الأعياد والمناسبات، يتوافد آلاف السياح من مدن وسط وجنوب العراق ودول الجوار إلى إقليم كوردستان، إذْ يأتون لقضاء عطلة العيد والاستمتاع بجمال الأجواء الربيعية في المناطق السياحية المختلفة في الإقليم.

ومنذ تولي التشكيلة الحكومية التاسعة مهامها في إقليم كوردستان، عملت على تعزيز وتطوير القطاع السياحي في الإقليم والاستثمار فيه.

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