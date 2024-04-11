سامان برزنجي: أحدثنا ثورة في مجال الادوية ونعمل وفق المعايير العالمية

أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان انه لحسن الحظ ان إقليم كوردستان يقدم العديد من الخدمات في مختلف التخصصات للمواطنين سواء في مجال الوقاية أو العلاج وهو ما لم يحدث في إقليم كوردستان من قبل.

وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي اليوم الخميس 11 نيسان 2024 لكوردستان24 “لحسن الحظ إقليم كوردستان يقدم العديد من الخدمات في مختلف التخصصات الطبية، سواء في مجال الوقاية أو العلاج”.

وأضاف سامان برزنجي “قبل عدة سنوات كان علينا السفر الى الخارج للحصول على بعض الخدمات الطبية، لكن لحسن الحظ الان هناك تقدم جيد وتطور ملحوظ في جميع التخصصات الطبية مثل العمليات الجراحية والباطنية والاطفال والنساء والعيون وباقي التخصصات، وبعضها لم تكن متوفرة في إقليم كوردستان من قبل”.

وأوضح انه “من حيث المعدات وأنواع العمليات الجراحية، هناك بعض الانواع من العمليات الجراحية والمعدات الطبية لم تكون متوفرة في إقليم كوردستان سابقاً، أما الان فهي متوفرة وكما هو معلوم لدى الجميع ان غالبية سكان وسط وجنوب العراق يأتون الى إقليم كوردستان لاجراء العمليات الجراحية والعلاج”.

وأكد البرزنجي “ان الهدف الرئيسي للتشكيلة الحكومية التاسعة هو الاصلاح، بما في ذلك القطاع الصحي، لذلك أحدث الاصلاح ثورة في مجال جودة الادوية، كما وأصدرنا توجيهين مهمين حول موضوع جودة الادوية بعد عام من العمل، والتوجيهات متوافقة مع المعايير العالمية، وما زلنا نعمل على تلك المبادئ التوجيهية”.

وأشار وزير الصحة الى أن “هناك قانون مهم للنظام الصحي وله علاقة بكافة المواطنين، وهو قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، والذي لا يزال ساري المفعول في إقليم كوردستان، كما أن القطاع الصحي له علاقة مباشرة بكافة المواطنين وتم تنظيمه بالقوانين”.

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