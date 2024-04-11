أبريل 12, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

وزير: حل جزء من المشاكل بين اربيل وبغداد مما سيبني جسر الثقة ويعزز الاستقرار

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فى :أخبار عــامة
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وزير: حل جزء من المشاكل بين اربيل وبغداد مما سيبني جسر الثقة ويعزز الاستقرار

ذكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان بيشتوان صادق، يوم الأربعاء، أنه بتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم فقد تم حل جزء من المشاكل بين أربيل وبغداد.

وقال صادق في تصريح لعدد من وسائل الإعلام المحلية بعد صلاة العيد في اربيل، “لقد تم حل جزء من تلك المشاكل بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، الأمر الذي سيبني جسر الثقة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية، من أجل تحقيق قدر أكبر من الاستقرار”.

وأضاف أنه “في الماضي، لم تتردد حكومة إقليم كوردستان في خدمة الشعب الكوردي، وستواصل القيام بذلك في المستقبل”.

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