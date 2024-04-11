أبريل 12, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

محافظ أربيل: قدمنا التسهيلات لدخول السياح

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

محافظ أربيل: قدمنا التسهيلات لدخول السياح

اعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو عن تقديم كل التسهيلات لدخول السياح وعدم ايقافهم في النقاط التفتيشية لاكثر من ثلاث دقائق:

واضاف خوشناو قائلا:

” في الاعياد والمناسبات والعطل يزورعدد كبير من اهالي مدن جنوب ووسط العراق، مدينة أربيل، لكن العدد يزداد في عيد الفطر، بعد شهر من العبادة والطاعة، ويدخل السياح باعداد كثيرة من اول أيام العيد، المديرية العامة للسياحة في أربيل والنقاط التفتيشية في خدمة زوارنا، في الأعوام الماضية واجهتنا انتقادات بتعطيل الناس في السيطرات، الا اننا قمنا بتسريع هذه العملية وتنتهي باقل من ثلاث دقائق، وتصاريح الدخول اصبحت سارية لمدة ثلاثة اشهر بدلا من تجديدها في كل مرة، ونامل بوصول عدد كبير من السياح الى اربيل ومن ثم نعلن عن إحصائية الاعداد”

ومن جانبها اعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، ان أكثر من مليون ونصف مليون سائح زاروا إقليم كوردستان خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال المتحدث باسم الهيئة ابراهيم عبدالمجيد إن نسبة عدد السياح القادمين إلى إقليم كوردستان ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وزار اكثر من مليون ونصف مليون سائح خلال هذه الفترة فقط المناطق السياحية في الاقليم.

facebookShare on Facebook
Post Views: 12

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi