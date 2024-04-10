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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مقتل 3 من ابناء “اسماعيل هنية” بقصف إسرائيلي في غزة

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فى :أخبار عــامة
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مقتل 3 من ابناء “اسماعيل هنية” بقصف إسرائيلي في غزة

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، وعدد من أحفاده، بقصف إسرائيلي، على قطاع غزة.

وذكرت الوسائل، في أنباء عاجلة، أن “حازم وأمير ومحمد، أبناء هنية، لقوا حتفهم إثر قصف نفذته طائرات إسرائيلية، استهدفت عجلة كانوا بداخلها في مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة”.

ووفق الوسائل، فإن إجمالي عدد الضحايا هم “حازم إسماعيل هنية، وابنته آمال، أمير إسماعيل هنية وابنه خالد، وابنته رزان، إضافة إلى محمد إسماعيل هنية”.

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