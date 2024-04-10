وزير تركي: الإرهاب سينتهي قريبا في العراق وسوريا

أعرب وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الأربعاء 10 نيسان 2024، عن ثقته بإنهاء الإرهاب قريبا جدا في سوريا والعراق.

وقال غولر في في كلمة له، القاها خلال زيارة لقيادة اللواء 20 مدرعات بولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد: “سننقذ بلادنا من آفة الإرهاب، ونعمل على خلق البيئة اللازمة لتحقيق التطور لبلادنا في ظل ظروف أكثر إيجابية”.

ويشن الجيش التركي باستمرار عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في إقليم كردستان، وفي منطقة سنجار الجبلية، ومناطق شمال شرق سوريا.

وتقيم تركيا منذ 25 عاماً عشرات القواعد العسكرية داخل الأراضي العراقية لمواجهة حزب العمال الكردستاني الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة.

وفي شهر آذار الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده القضاء على الإرهاب شمالي العراق وسوريا.

وقال أردوغان: “سنواصل بحزم معركتنا ضد التنظيمات الإرهابية والقوى التي تقف وراءها”، متابعا، “سنجفف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي العراق وسوريا كما أوشكنا على تجفيفه داخل أراضينا”.

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