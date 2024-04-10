منذ عام 1972.. حجم المقاولات التركية في العراق تبلغ أكثر من 34 مليار دولار

بلغت حجم المقاولات التركية في العراق منذ عام 1972 لغاية العام الحالي أكثر من 34 مليار دولار.

ترغب تركيا بتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق، وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنوياً.

أهم الصادرات التركية إلى العراق، هي المواد الغذائية والملابس والأثاث والسجّاد، ومن ثم التكنولوجيا والآلات ومواد البناء.

بلغ حجم المشاريع التي أنجزها قطاع المقاولات التركي خارج البلاد، 4.3 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2024.

وبحسب معلومات من بيانات وزارة التجارة، نفذ قطاع المقاولات 40 مشروعاً خارج تركيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بلغ متوسط قيمة كل مشروع 107 ملايين دولار.

ووصل إجمالي المشاريع التي نفذها قطاع المقاولات منذ عام 1972 وحتى شهر آذار الماضي 12 ألفاً و164 مشروعاً في 136 بلداً، بقيمة 507.2 مليارات دولار، وفقاً للأناضول.

حلت روسيا في المركز الأول من بين هذه الدول، بتسجيلها 20.1 بالمائة من إجمالي المشاريع، بقيمة 102.1 مليار دولار.

وجاءت تركمانستان ثانياً بنسبة 10.5 بالمائة بقيمة 53.4 مليار دولار، ثم حل العراق في المركز الثالث بنسبة 6.8 بالمائة وبقيمة 34.6 مليار دولار.

في حين حلت ليبيا في المركز الرابع بقيمة 30.8 مليار دولار، ومن ثم المملكة العربية السعودية في الترتيب الخامس بقيمة 27.8 مليار دولار.

جاءت الجزائر في المركز السادس من بين هذه الدول بقيمة 21 مليار دولار، ومن ثم تليها قطر سابعاً بقيمة 20.2 مليار دولار.

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