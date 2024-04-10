إسرائيل تُصعّد ضد طهران: سنرد داخل إيران إذا هوجمنا من أراضيها

تقرير:تدريبات إسرائيلية على توجيه ضربات لـ “النووي الإيراني”

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ، اليوم الأربعاء ، إن إسرائيل سترد على إيران داخل أراضيها، إذا شنت طهران هجوماً من هناك. وكتب كاتس على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «إذا شنَّت إيران هجوماً من أراضيها فسترد إسرائيل في داخل إيران».

جاء ذلك بعد تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الأربعاء)، قال فيها إن إسرائيل ارتكبت خطأ بالهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا.

ونقل تلفزيون «العالم» عن خامنئي قوله في صلاة عيد الفطر، إن إسرائيل «ستنال العقاب» على مهاجمة القنصلية في دمشق.

وكان «الحرس الثوري» الإيراني قد أعلن ، يوم الاثنين الماضي ، مقتل العميد محمد رضا زاهدي، قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» في سوريا ولبنان ، ونائبه محمد هادي رحيمي ، وخمسة من الضباط المرافقين لهما في الهجوم على القنصلية.

في الاطار ، قال مسؤول أمني غربي إن إسرائيل ستضرب أهدافا داخل إيران ستشمل المفاعلات النووية، حال قامت الأخيرة بالرد على الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، وقصفت مواقع داخل إسرائيل.

وبحسب تقرير أورده موقع تايمز أوف إسرائيل ، فإن الجيش الإسرائيلي أجرى في الأيام الأخيرة تدريبات سرية لسلاح الجو عبر تسيير مقاتلات من أنواع مختلفة ومسيرات إلى مسافات بعيدة وتجري مناورات وتستهدف مواقع حساسة في إيران قد تكون منشآت تابعة لمشروع إيران النووي.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام أميركية عن مصادر إيرانية وأخرى استخبارية أميركية، أن إيران تخطط لضرب عشرات الأهداف الحساسة في إسرائيل، بما في ذلك منشآت البنية التحتية لإنتاج الطاقة ومواقع أخرى متفرقة، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة انتحارية.

ورأى محللون أن الغارة هي تصعيد لحملة إسرائيل ضد إيران ووكلائها الإقليميين والتي تنطوي على خطر إثارة حرب أوسع نطاقا تتجاوز الصراع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

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