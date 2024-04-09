الخارجية الأمريكية: ندعم إقليم كوردستان قوي ومرن

جددت الولايات المتحدة دعمها لإقليم كوردستان «قوي ومرن» في عراق «فيدرالي قوي ومستقر»، داعية أربيل وبغداد إلى مضاعفة الجهود لحل القضايا العالقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي، إن الاجتماع القادم للجنة التنسيق العليا بين البلدين التي ستعقد الاثنين المقبل، «سيسلط الضوء على أولوياتنا الثنائية المشتركة والعلاقة الواسعة بين بلدينا، بما في ذلك استقلال الطاقة، وخدمات الإصلاح المالي للشعب العراقي وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وتعزيز العلاقات التعليمية والثقافية».

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن «ممثلين عن حكومة إقليم كوردستان العراق سيشاركون في هذه المناقشات».

ماثيو ميلر أوضح أن الولايات المتحدة «تشجع الحكومة العراقية وإقليم كوردستان على مضاعفة الجهود لحل القضايا العالقة، بما يحقق فوائد اقتصادية لجميع العراقيين».

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