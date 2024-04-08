بدعم من رئيس حكومة إقليم كوردستان.. إدارة زاخو توّزع 50 شقة سكنية على عوائل متعففة

بدعم من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أعلن المشرف على إدارة زاخو المستقلة، كوهدار شيخو، عن توزيع 50 شقة سكنية على العوائل المتعففة.

وذكر شيخو في مؤتمر صحفي حضره مراسل (باسنيوز): “بدعم من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، والخيرين في ادارة زاخو المستقلة، تم توزيع 50 شقة سكنية على العوائل المتعففة في زاخو”.

مضيفاً بأنه “تم خلال شهر رمضان المبارك، توزيع السلال الغذائية على 10 آلاف عائلة محتاجة، إلى جانب توفير مساعدات مالية لـ 50 ألف مواطن”.

مبيناً بأن “العوائل التي استلمت الوحدات السكنية، تسكن في بيوت بالإيجار وأحوالهم المادية غير جيدة، وكنا قد وزعنا قبل فترة 20 شقة سكنية، واليوم وزعنا 30 شقة جديدة عليهم”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية