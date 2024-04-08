أبريل 09, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

بدعم من رئيس حكومة إقليم كوردستان.. إدارة زاخو توّزع 50 شقة سكنية على عوائل متعففة

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

بدعم من رئيس حكومة إقليم كوردستان.. إدارة زاخو توّزع 50 شقة سكنية على عوائل متعففة

بدعم من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أعلن المشرف على إدارة زاخو المستقلة، كوهدار شيخو، عن توزيع 50 شقة سكنية على العوائل المتعففة.

وذكر شيخو في مؤتمر صحفي حضره مراسل (باسنيوز): “بدعم من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، والخيرين في ادارة زاخو المستقلة، تم توزيع 50 شقة سكنية على العوائل المتعففة في زاخو”.

مضيفاً بأنه “تم خلال شهر رمضان المبارك، توزيع السلال الغذائية على 10 آلاف عائلة محتاجة، إلى جانب توفير مساعدات مالية لـ 50 ألف مواطن”.

مبيناً بأن “العوائل التي استلمت الوحدات السكنية، تسكن في بيوت بالإيجار وأحوالهم المادية غير جيدة، وكنا قد وزعنا قبل فترة 20 شقة سكنية، واليوم وزعنا 30 شقة جديدة عليهم”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 13

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi