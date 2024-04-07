نيجيرفان بارزاني ورومانوسكي يشددان على أهمية معالجة مشاكل أربيل وبغداد

اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في بغداد ظهر اليوم الأحد 7 نيسان 2024، مع السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي.

وقال بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، إنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول آخر تطورات الوضع السياسي في العراق، وعلاقات أربيل وبغداد في ضوء المستجدات الأخيرة واتفاق حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن حل مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان، والأوضاع الداخلية والانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.

وجاء في البيان: وشدد الجانبان على أهمية حل مشاكل أربيل وبغداد من أجل حماية أمن واستقرار البلد سياسياً، واتفقا في الرأي بضرورة تعاون وتنسيق الأطراف السياسية العراقية ومواصلة المساعي والحوار لحل جميع المشاكل.

وأشار البيان إلى أن لقاءات واجتماعات رئيس إقليم كوردستان في بغداد، وعلاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان، شكلت محوراً آخر للاجتماع، تم التباحث فيه حول برنامج زيارة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي المتوقعة إلى واشنطن.

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