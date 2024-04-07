نيجيرفان بارزاني: ممثلو إقليم كوردستان سيشاركون ضمن الوفد العراقي الذي سيزور أميركا

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن ممثلي إقليم كوردستان، سيشاركون ضمن الوفد العراقي الذي سيزور واشنطن في إطار زيارة رئيس الوزراء العراقي في الـ15 من نيسان الجاري.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إن “ممثلي إقليم كوردستان سيشاركون ضمن إطار الوفد العراقي الذي سيزور أميركا”.

وأشار إلى أنه ناقش خلال اجتماعاته مع تحالف الإطار التنسيقي، ورئيس الوزراء العراقي، وائتلاف إدارة الدولة، موضوع الإقليم وبغداد.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد (7 نيسان 2024)، عقب اجتماعه مع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد.

ولفت إلى أن رئيس وزراء إقليم كوردستان، ورئيس مجلس الوزراء في بغداد، يتواصلان باستمرار من أجل حل مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان بصورة جذرية.

وتطرق إلى الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، وإن كان سيزور إقليم كوردستان، قائلا: “كان ذلك أيضاً موضوعاً ومحوراً بحثناه في اجتماعاتناـ لم يجر حتى الآن حديث بروتوكولي عن لقاءات في أربيل، بل جرى الحديث فقط عن لقاءات عند زيارته لبغداد”.

وفيما يلي نص حديث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال المؤتمر الصحفي:

“كما ذكرت يوم أمس، كانت لنا اجتماعات جيدة، مع الإطار التنسيقي، ومع دولة رئيس الوزراء، ومع ائتلاف إدارة الدولة، كانت اجتماعاتنا جيدة تمت خلالها مناقشة موضوع الإقليم وبغداد، وأوضاع بغداد وزيارة السيد رئيس الوزراء لأميركا، بحثنا كل هذا في الاجتماعات”.

بالنسبة لانتخابات الإقليم، فلا شك أنني بصفتي رئيس إقليم كوردستان وقدر تعلق الأمر بنا قمنا بتحديد الموعد، ونأمل من القوى السياسية جميعاً أن تتوصل معاً إلى قناعة وفهم مشترك لإجراء الانتخابات”.

ولدى إجابته على سؤال بشأن توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان والقوات الأمنية بالتحديد، قال فخامته:

“ما ألمسه الآن في بغداد وفي إقليم كوردستان أيضاً، هو أن رئيس وزراء إقليم كوردستان ورئيس مجلس الوزراء في بغداد يتواصلان باستمرار من أجل حل مسألة الرواتب بصورة جذرية إن شاء الله، بحيث لن تعود الرواتب خبراً. هذا بالطبع حق طبيعي لمواطني إقليم كوردستان، وعلي أن أقول دائماً إننا نشكر شعب إقليم كوردستان على صمودهم وتحملهم حتى الآن. يجب أن تضمن بغداد رواتب إقليم كوردستان لأن متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان جزء من متقاضي الرواتب في العراق”.

ورد فخامته على سؤال آخر عن الزيارة المرتقبة للسيد رئيس الجمهورية التركية للعراق، وهل سيزور إقليم كوردستان؟ بالقول:

“كان ذلك أيضاً موضوعاً ومحوراً بحثناه في اجتماعاتنا. لم يجر حتى الآن حديث بروتوكولي عن لقاءات في أربيل، بل جرى الحديث فقط عن لقاءات عند زيارته لبغداد”.

وكان السؤال الأخير عن تمثيل إقليم كوردستان ضمن وفد الحكومة الاتحادية الذي سيزور واشنطن، حيث أكد فخامته أن “ممثلي إقليم كوردستان سيشاركون ضمن إطار الوفد العراقي الذي سيزور أميركا”.

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