مالية كوردستان تعلن تسلمها كامل مبلغ تمويل رواتب الموظفين لشهر آذار

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تسلمها كامل مبلغ تمويل رواتب الموظفين لشهر آذار الماضي، من الحكومة الاتحادية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها «تسلمت اليوم آخر دفعة من مبلغ تمويل رواتب الموظفين لشهر آذار والبالغة 390 مليار دينار».

وأشارت الوزارة، إلى أن «جميع الموظفين سيتسلمون رواتب شهر آذار قبل حلول عيد الفطر، وفقاً للجدول المعلن سابقاً».

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسلمها 430 مليار دينار من بغداد كجزء من مبلغ تمويل الرواتب لشهر آذار الماضي.

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