رئيس إقليم كردستان يصل بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني وصل الى العاصمة بغداد، مشيرا الى ان بارزاني سيشارك باجتماعين لائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “بارزاني سيجتمع خلال زيارته مع رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء العراقي الاتحادي محمد شياع السوداني، وسيشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي”.

وأضاف المصدر، أنه “وخلال لقاءاته واجتماعاته مع القادة وكبار المسؤولين العراقيين، سيبحث بارزاني في سبل حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق وإقليم كردستان، ومجموعة مسائل أخرى”.

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