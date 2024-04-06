أبريل 06, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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إقليم كوردستان يصدر تعليمات جديدة حول منح التأشيرات للسوريين

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فى :أخبار عــامة
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إقليم كوردستان يصدر تعليمات جديدة حول منح التأشيرات للسوريين

أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان تعليمات جديدة حول منح التأشيرات لحملة الجوازات ووثائق السفر السورية.

بموجب التعليمات التي وجهتها في كتابها (9934) بتاريخ (4 نيسان 2024) إلى المديرية العامة للجنسية في إقليم كوردستان، تقرر:

-إيقاف منح التأشيرات لحملة الجوازات ووثائق السفر السورية اعتباراً من 29-3-2024 عدا حملة إقامات دول أميركا، كندا وأوروبا الذين بإمكانهم الحصول على تأشيرة لمدة 30 يوماً لأغراض السياحة والزيارة.

-لا يمكن للسائحين ومن لديهم تأشيرات ودخلوا إلى إقليم كوردستان قبل التاريخ أعلاه تحويلها إلى إقامات وعليهم مغادرة أراضي إقليم كوردستان قبل انتهاء صلاحيتها.


يعيش عدد كبير من المقيمين السوريين في إقليم كوردستان إلى جانب 254 ألف لاجئ بحسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لشهر كانون الثاني 2024.

وكان عضو غرفة سياحة دمشق محمد البني قد أعلن في كانون الثاني الماضي أن العراق أوقف منح “فيزا العمل” للسوريين.

وقال إن سوق العمل العراقية “اكتفت بالعمّال السوريين ولم يعد بحاجة إليهم” وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية سورية,

من جهته، حذر القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين الحجيمي، في تصريحات لصحيفة تشرين، من دخول السوريين بـ “طريق ملتوية” من أربيل إلى بغداد ما يؤدي لترحيلهم مع منع دخولهم الأراضي العراقية من سنتين لخمس سنوات.

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