نينوى هي الأعلى نسبة بمعدل الإصابات السرطانية وليست البصرة

أكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، أن محافظة نينوى هي الأعلى نسبة في معدل الإصابات السرطانية وليس البصرة كما يشاع.



وقال الحسناوي، في حديث له خلال استضافته بمركز الرافدين للحوار، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إن “قانون الضمان الصحي يحتاج من 8 إلى 10 سنوات ليغطي جميع العراقيين”، لافتا إلى أن “المشاريع الاستراتيجية الصحية هي طويلة الأمد وبحاجة إلى وقت لإنجازها وتطبيقها”.

وأضاف أن “محافظة نينوى هي الأعلى نسبة بمعدل الإصابات السرطانية، وليست محافظة البصرة كما يشاع”، مردفا بالقول: “في محافظة البصرة لدينا مركز سرطاني متطور وافتتحنا آخر داخل مستشفى السياب الجديدة بأحدث الأجهزة الطبية”.

ولفت إلى أن “قائمة الانتظار للعلاج في مركز الأورام بمحافظة البصرة لا تتعدى اليوم الواحد”، مؤكدا أنه “سيتم إنشاء مركز آخر للأورام في ناحية عز الدين سليم بمحافظة البصرة”.

وتابع: “افتتحنا مركزا جديدا لعلاج الأورام بمحافظة صلاح الدين خلال الفترة الماضية بأحدث الأجهزة الطبية، وأكملنا الإجراءات لإنشاء 4 مراكز متطورة لعلاج الأورام في 4 محافظات لا توجد فيها مراكز أورام”، مضيفا أنه “سيتم إنشاء مستشفى مرجعي للأورام في بغداد، وتم إكمال الإجراءات الخاصة لوضع حجر الأساس وإحالة المشروع”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية