أبريل 06, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

برقم غير مسبوق.. العراق يتجاوز الاكتفاء الذاتي من الحنطة

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

برقم غير مسبوق.. العراق يتجاوز الاكتفاء الذاتي من الحنطة

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تجاوز العراق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة.

وقال المتحدث باسم الزراعة محمد الخزاعي {للفرات نيوز} ان :”انتاج الحنطة هذا العام سيتجاوز الاكتفاء الذاتي باتجاه تحقيق فائض وان المجموع الكلي للمحصول سيتجاوز الـ6 ملايين طن وهذا الرقم بحد ذاته يعتبر غير مسبوق”.
واشار الى “اكتمال رية الفطام الخامسة حيث تكفلت الامطار بها”، متوقعا “البدء بموسم الحصاد في ايار المقبل ويبدا بالمناطق الوسطى والجنوبية وبعدها بنحو 20 يوما يبدا بالمناطق الغربية والشمالية”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 13

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi