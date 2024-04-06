برقم غير مسبوق.. العراق يتجاوز الاكتفاء الذاتي من الحنطة

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تجاوز العراق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة.

وقال المتحدث باسم الزراعة محمد الخزاعي {للفرات نيوز} ان :”انتاج الحنطة هذا العام سيتجاوز الاكتفاء الذاتي باتجاه تحقيق فائض وان المجموع الكلي للمحصول سيتجاوز الـ6 ملايين طن وهذا الرقم بحد ذاته يعتبر غير مسبوق”.

واشار الى “اكتمال رية الفطام الخامسة حيث تكفلت الامطار بها”، متوقعا “البدء بموسم الحصاد في ايار المقبل ويبدا بالمناطق الوسطى والجنوبية وبعدها بنحو 20 يوما يبدا بالمناطق الغربية والشمالية”.

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