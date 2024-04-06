أبريل 06, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

استعدادًا للرد على تل أبيب.. طهران تبعث رسالة خطيّة إلى واشنطن والأخيرة ترد

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فى :أخبار عــامة
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استعدادًا للرد على تل أبيب.. طهران تبعث رسالة خطيّة إلى واشنطن والأخيرة ترد

أعلن مساعد مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، أنّ إيران حذّرت الولايات المتحدة من الوقوع في فخ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مطالبتها بـ”التنحي جانبًا” عن الضربة المحتملة.
وقال جمشيدي، في تغريدةٍ في منصة “إكس”، إنّ طهران بعثت رسالةً مكتوبة إلى الولايات المتحدة، مفادها: “تنحَّيْ جانباً، حتى لا تتعرّضي لضربة”.

وأفاد بأنّ واشنطن ردّت على رسالة إيران، عبر طلبها “عدم ضرب أهداف أميركية”.

وكانت الولايات المتحدة أبلغت إيران أن “لا علاقة أو معرفة مسبّقة لها” بالعدوان الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بحسب ما نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أميركي.

ووفقاً للموقع، قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إنّ “إسرائيل أخطرت الإدارة الأميركية بالهجوم قبل دقائق قليلة من قيام قواتها الجوية بتنفيذ الضربة”، مضيفين أنّها “لم تطلب الضوء الأخضر الأميركي من أجل شنّها”.

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