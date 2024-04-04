الرئيس بارزاني: الإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين كانت جزءاً من سلسلة الجرائم المنظمة بحق شعب كوردستان

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الخميس ، ان الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الفيليين كانت جزءً من سلسلة الجرائم المنظمة التي ارتكبتها الحكومات العراقية السابقة بحق شعب كوردستان.

وأضاف الزعيم الكوردي في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ44 لابادة الكورد الفيليين في العراق ، إن الأخوات والأخوة الكورد الفيليين واجهوا الكثير من المحن ومعاناة الترحيل داخل الدولة العراقية، وكانت جريمتهم الوحيدة هي دعم الثورة الكوردية والحركة التحررية وكونهم كورداً.

مشيراً الى إن ” طرد وحرمان مئات الآلاف من الأخوات والإخوة الكورد الفيليين من هوية الأحوال المدنية وتغييب الآلاف من الشباب الفيلي على يد النظام العراقي السابق كانت جريمة كبرى واضطهاداً، وجزءاً من سلسلة الجرائم المنظمة التي ارتكبتها الحكومات العراقية المتعاقبة للقضاء على شعب كوردستان.”

الرئيس بارزاني شدد على أنه ” يجب على الحكومة الاتحادية العراقية أن تفي بالتزاماتها لاستعادة الممتلكات والهوية والتعويضات وإزالة آثار الإبادة الجماعية للكورد الفيليين”.

واردف الرئيس بارزاني ، بالقول ” في الذكرى الـ 44 لإبادة الجماعية التي تعرضوا لها ، نحيي أرواح شهداء الكورد الفيليين وجميع شهداء حركة التحرر الكوردستانية “، مؤكداً أن دور وإخلاص الأخوات والإخوة الفيلية لقضية أمتهم وحركة التحرر الكوردية لن يُنسى أبدًا”.

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