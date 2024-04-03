رومانوسكي: الاستفادة من نفط وغاز إقليم كوردستان سيساعد العراق نحو الاستقلال في مجال الطاقة

أكدت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي، أن الاستفادة من نفط وغاز إقليم كوردستان سيساعد العراق نحو الاستقلال في مجال الطاقة.

وقالت رومانوسكي عبر منصة (اكس): “تحضيراً لزيارة رئيس الوزراء السوداني إلى الولايات المتحدة، ناقشت مع وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني استقلالية العراق في مجال الطاقة بما يعود بالنفع على العراقيين”.

وأضافت السفيرة الأميركية: “الاستفادة من النفط والغاز الموجود في إقليم كوردستان العراق يمكن أن يساعد العراق في طريقه نحو الاستقلال في مجال الطاقة”.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء العراقية تعتزم شراء غاز حقل كورمور بمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان لسد حاجة محطات الإنتاج “في المنطقة الشمالية”.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لشبكة رووداو الإعلامية، الخميس (28 آذار 2024)، على ضرورة أن “يلبي الغاز الحاجة المحلية لإقليم كوردستان أولاً، وفي حال كانت هناك زيادة، لا شك فإن وزارة الكهرباء تتطلع للاستفادة من الكمية الفائضة وشرائها”.

ويشكل غاز إقليم كوردستان 50% من إنتاج العراق، بحسب تصريح سابق أدلى به نائب وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أحمد المفتي.

نائب وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، لفت حينها إلى أن “إنتاج إقليم كوردستان من النفط يشكل ربما 10% من إجمالي إنتاج النفط العراقي، لكن غاز إقليم كوردستان يشكل 50% من إنتاج الغاز الطبيعي في العراق”.

في هذا السياق، أوضح أن “العراق ينتج 1.4 مليار قدم مكعب في حين ينتج إقليم كوردستان 0.7 مليار قدم مكعب وخلال ستة أشهر إلى عام سيكون بمقدوره إنتاج 60% من الغاز” في العراق، منوهاً إلى أن إنتاج إقليم كوردستان “ليس من الغاز المصاحب”.

حول أسباب تطور إنتاج الغاز في إقليم كوردستان، نوه إلى أن البيئة الاستثمارية في إقليم كوردستان “مناسبة جداً”.

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