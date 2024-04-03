محافظ دهوك: تم تعويض أكثر من 2000 عائلة في دهوك وزاخو

أكّد محافظ دهوك علي تتر، على أن المرحلة الثانية لتعويض متضرري السيول في مدينة دهوك وزاخو بدأت، وتم خلالها توزيع عدد آخر من الشقق على متضرري السيول.

وقال تتر خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الأربعاء، “وزّعنا 33 شقة على 33 عائلة متضررة من السيول، ليضاف إلى الشقق الــ 117 التي وزّعناها في المرحلة الأولى”.

وأضاف: حتى الآن تم تعويض أكثر من 2000 عائلة متضررة في محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة، من بينها أكثر من 1300 أسرة في دهوك.

وتابع: في المرحلة الأولى، وزّعنا 117 شقة سكنية على 117 عائلة متضررة، واليوم وزّعنا 33 شقة، ليصبح مجموع الشقق الموزعة 150 شقة على 150 عائلة متضررة.

ودعا محافظ دهوك العوائل المقيمة في حي “هشكروو” والتي حصلت على شقق، الانتقال إلى شققهم ونقل ممتلكاتهم وتسليم منازلهم لبلدية دهوك، ليتسنى لها هدمها وتنفيذ مشروع توسعة طرقات الحي.

وتبرّع مالك مجموعة “کاڤین گرووپ” التجارية، زكري بشير، اليوم الأربعاء، بــمبلغ قُدِّر بنحو 400 مليون دينار لمتضرري فيضانات دهوك.

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، محمد شكري، جمع مليار و300 مليون دينار، حصيلة حملة المساعدات لمتضرري الفيضانات بدهوك.

وكان محافظ دهوك أوضح خلال حملة التبرعات أن المبلغ “لم يكن متوقعاً، إلا أن هذا العطاء معهود لدى أهالي إقليم كوردستان، وخاصة في محافظة أربيل”.

وقال تتر إن الحكومة الاتحادية “لم تقدّم حتى الآن أي تعويض للمتضررين، إلا أنها طلبت قائمة بحجم الأضرار، لكن حتى الآن لم نتلق أي رد”.

وفي الـ 19 مارس آذار الماضي، غطت موجة من الأمطار الغزيرة محافظات إقليم كوردستان، خاصة محافظة دهوك التي تأثرت بشكلٍ أكبر من باقي مناطق الإقليم.

وبسبب الأمطار الغزيرة وشدتها، تشكّلت سيول تسببت بوفاة ثلاثة أشخاص، كما فاضت عدة أحياء بالمدينة، بينما دخلت المياه عدداً من المنازل وأغلقت بعض الطرقات أمام سائقي السيارات.

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