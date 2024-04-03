تعرف على المشمولين.. فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات كردستان

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات برلمان اقليم كردستان، فيما حددت المشمولين من ثلاث محافظات فقط.

وذكر بيان للمفوضية، “نعلن عن فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق الـ2024/4/4 ولغاية 2024/4/20”.

وبينت، ان “المحافظات المشمولة بالتقديم هي أربيل – السليمانية – دهوك”، لافتة الى ان “التقديم يشمل الفئات التالية وهي: موظفي دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية، طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين على أن يكون أقل تحصيل دراسي للخريجين هو الدبلوم”.

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