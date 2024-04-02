الرئيس بارزاني: الديمقراطي الكوردستاني مع انتخابات حرّة ونزيهة بدون أي تدخل أو تصميم مسبق

مؤكداً ، ضرورة معالجة جميع المعوقات الفنية والخروقات الدستورية والقانونية لملف الإنتخابات

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء ، أبريل/ نيسان 2024، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل، القنصلين الهولندي والألماني في اربيل يعقوب بيرندس ، وكلاوس شترايسر والوفد المرافق لهما .

وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء على ملف انتخابات برلمان إقليم كوردستان ، وموقف وملاحظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن الانتخابات ، وتمت الإشارة إلى أهمية إجراء الانتخابات في إقليم كوردستان، وقد أكد كل من القنصل الهولندي والألماني دعم بلديهما لإجراء إنتخابات نزيهة تمثل الوجه الديمقراطي لإقليم كوردستان بمساعدة الأطراف المعنية في الإقليم لتجاوز الأزمات السياسية .

وأثنى الرئيس بارزاني خلال اللقاء على دور البلدين الصديقين هولندا والمانيا في مساندة قضية شعب كوردستان ، مؤكداً على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو مؤسس الشرعية والانتخابات في الإقليم ، وخلال السنتين الماضيتين بذل الحزب الديمقراطي الكوردستاني كل ما يمكن من جهود من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، لكن تمت عرقلة إجراء الانتخابات، واللجوء علناً إلى الأيادي الخارجية والمحكمة الاتحادية من أجل وضع العقبات أمام إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ، وتم إلغاء مقاعد كوتا المكونات القومية والدينية وحرمان أكثر من 400 الف ناخب من حقهم في التصويت ، فضلاً عن فرض إجراءات وآليات مسبقة لإجراء الانتخابات تبعدها عن النزاهة والشفافية ، ما يجعل الانتخابات غير معبّرة عن الأصوات الحقيقية لشعب كوردستان .

وشدد الزعيم الكوردي ، على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع إجراء انتخابات حرّة ونزيهة بدون أي تدخل أو تصميم مسبق . وضرورة معالجة جميع المعوقات الفنية والخروقات الدستورية والقانونية لملف الإنتخابات ، لكي يكون التمثيل معبراً عن إرادة شعب كوردستان بما يخدم الديمقراطية وشرعية المؤسسات في الإقليم .

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