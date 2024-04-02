استثمار كوردستان: جمع مليار و352 مليون دينار لمساعدة متضرري الفيضانات في دهوك

أكد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، اليوم الثلاثاء، جمع مليار و352 مليون دينار لمتضرري الفيضانات الأخيرة التي شهدتها محافظة دهوك .

وقال شكري في مؤتمر صحفي: “اطلقنا حملة شارك بها مستثمرون من أربيل وجزء من مستثمري محافظة السليمانية، لدعم متضرري الفيضانات الأخيرة التي شهدتها محافظة دهوك، حيث تم جمع مليار و352مليون دينار”.

في السياق، عبر محافظ دهوك، علي تتر خلال المؤتمر الصحفي، عن شكره لمحافظ أربيل ورئيس هيئة الاستثمار ومواطني أربيل الذين وقفوا مع إخوانهم في دهوك”، مشيرا الى “ان الحكومة الاتحادية لم تقدم أي تعويضات للمتضررين، بل انهم طالبوا بقائمة تبين حجم الاضرار فقط”.

يذكر ان محافظة دهوك قد شهدت امطارا غزيرة في 19 اذار/مارس الماضي ما أدى الى غرق بعض المناطق ودخول المياه الى منازل المواطنين.

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قد وجه بتخصيص 117 شقة سكنية لمتضرري السيول والفيضانات في محافظة دهوك.

وقال محافظ دهوك علي تتر ” وجه الرئيس مسعود بارزاني الجهات المختصة بتعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي شهدتها دهوك والتي خلفت أضراراً كبيرة بمنازل المواطنين بتوزيع 117 شقة سكنية عليهم”.

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