أبريل 03, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الديمقراطي الكوردستاني: موقفنا من مقاطعة انتخابات اقليم كوردستان ثابت وشروطنا واضحة

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فى :أخبار عــامة
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الديمقراطي الكوردستاني: موقفنا من مقاطعة انتخابات اقليم كوردستان ثابت وشروطنا واضحة

 فنّد الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن طلبه تأجيل الانتخابات إلى وقت آخر للمشاركة فيها بنفس الشروط والإجراءات والقوانين الحالية.

وقال الحزب في بيان؛ “إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأن الحزب الديمقراطي مصر على موقفه ولا يقبل أي تدخل غير قانوني في الانتخابات ويرى أنه من الضروري معالجة كافة المشاكل الفنية والمخالفات الدستورية والقانونية في سير الانتخابات”.

وشدد في بيانه على ان “يكون لجميع المواطنين في اقليم كوردستان على اختلاف مكوناتهم حق التصويت ولا يجوز التلاعب بنتائج الانتخابات”.

واضاف أن “مسألة تأجيل الانتخابات نوقشت مع الحزب الديمقراطي كخيار للمشاركة، ونؤكد من جديد أن الحزب الديمقراطي يؤيد دائمًا إجراء انتخابات دستورية وشفافة ونزيهة، وحتى اذا تم تأجيل موعدها فإن هذه التعديلات الدستورية والتقنية يجب ان تتم لضمان اجراء انتخابات نزيهة و شفافة”.

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