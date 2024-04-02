المفوضية تحدّد موعد إجراء قرعة أرقام التحالفات لانتخابات إقليم كردستان

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، موعد إجراء قرعة أرقام التحالفات لانتخابات إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “المفوضية مستمرة في استعدادها لإجراء الانتخابات في إقليم كردستان”، لافتة الى أنه “وبعد انتهاء وغلق مدة استلام قوائم المرشحين قرر مجلس المفوضين إجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين في السابع من شهر نيسان الحالي في مقر المفوضية”.

وأوضحت أن “مجلس المفوضين صادق في وقت سابق على آلية إجراء قرعة الحصول على أرقام الاقتراع للتحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات الإقليم من الرقم 101 صعوداً”، مشيرة الى أنه “سيتم تخصيص جهازين للقرعة اليدوية، الأول يخصص للكرات التي تحتوي على أسماء التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين المنفردين، أما الجهاز الثاني فيخصص للأرقام التسلسلية التي تبدأ من 101 وتكون الكرات بعدد التحالفات والأحزاب والمرشحين”.

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