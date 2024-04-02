رئيس جمعية التوحد في كوردستان: نسبة التوحد في ازدياد والسبب غير معلوم

أكد رئيس جمعية التوحد في كوردستان كمال جباري، إن: “معدل التوحد يتزايد في جميع أنحاء العالم، وما زلنا لا نعرف أسبابه”.

وقال جباري لـ كوردستان:24 إن “نسبة التوحد تتزايد في جميع أنحاء العالم، ولا نعرف حتى الآن ما الذي يسبب التوحد، مثل السرطان والأمراض التي لا نعرف أصولها، لذلك يقول البعض إن التوحد يعود إلى التلوث البيئي والمناخي، والجراحة القيصرية للنساء، ويعزوه البعض إلى التطعيم”.

وأضاف، “صحيح أن المعدل يرتفع، لكن علينا أن نسأل ما الذي تم فعله للأشخاص المصابين بالتوحد في إقليم كوردستان، لذلك أقول إننا متأخرون كثيرا في هذا المجال، وكان يجب أن يكون لدينا العديد من المراكز المختصة، في جميع المحافظات والإدارات المستقلة، حتى نتمكن من السيطرة على التوحد وإعادة المرضى للإندماج في المجتمع”.

وتابع: “أعتقد أن الوراثة والبيئة والولادة القيصرية من أسباب التوحد في مرحلة الطفولة، ولكن لم يتم التأكيد من الصحة العالمية حتى الآن على السبب الرئيسي للمرض لإيجاد علاج”.

وزاد: “نحن كجمعية كوردستان للتوحد حاولنا تحذير المجتمع كل عام بورش العمل والمؤتمرات الصحفية وعدد من الطرق المختلفة، لكي تكون وزارة الصحة والجمعيات الخيرية على المحك، وتتمكن وزارة الشؤون الاجتماعية من إبلاغ المواطنين، كما ينبغي تدريسها في المناهج”.

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