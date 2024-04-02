البنك المركزي محذرا من غلق حساب العراق لدى الفيدرالي الأمريكي: سيعرض أموالنا للخطر

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في البنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقا لوثائق صادرة عن البنك، فإن “السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في حساب IRAQ2، هو انتهاء تمديد الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس الأمريكي رقم 13303 في شهر آذار/مارس عام 2003، وانتهاء حماية الأمم المتحدة على أموال العراق بعد صدور القرار الأممي 1956 في نهاية 2010”.

وأضافت الوثائق، أنه “تم فتح حساب IRAQ2 لإيداع أموال صادرات النفط العراقي وتحويلها إلى حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك لضمان عدم تعرضها لمطالبات الدائنين كونها أموال تعود للحكومة العراقية”.

وحذر البنك المركزي من أن “غلق حساب العراق لدى الفيدرالي الأمريكي قد يعرض الأموال للخطر، بالإضافة إلى عدم القدرة على تسوية مدفوعات العراق بالدولار الأمريكي دون وجود حساب في البنك الاحتياطي الفيدرالي”.

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